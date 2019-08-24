«Играйте, как Слава»: Путин дал напутствие хоккеистам «Локо» после победы над канадцами

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов «Локо» с победой над «Альбертой» в первом матче Кубка мира среди молодежных команд «Сириус-2019».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

После игры президент и премьер-министр зашли в раздевалку к спортсменам и побеседовали с ними.

«Начало положено. Надеюсь, и дальше в таком же темпе будете играть», - отметил Путин.

Он добавил, что, несмотря на сложные моменты, хоккеисты играли «с напором» и «здорово».

«Мы вас поздравляем и желаем вам успехов», - заявил президент.

«Вы только играйте, как Слава! Или как Валера Каменский! И все будет у вас хорошо», - дал на прощание совет российский лидер.

В следующем матче «Локо» встретится со швейцарским «Давосом». Игра пройдет 25 августа.