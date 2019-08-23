Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Усик дебютирует в тяжелом весе боем против россиянина

Василиса Морозова
04:04 23.08.2019
Украинский боксер Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе.
Усик дебютирует в тяжелом весе боем против россиянина
© Фото: Janis, Xinhua, Globallookpress

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик дебютирует в новом для себя весе поединком с россиянином Андреем Федосовым.

Бой пройдет в Чикаго на Wintrust Arena 12 октября, сообщил менеджер Усика Эгис Климас. Имя соперника он не назвал.

Однако менеджер Андрея Федосова Алекс Вайсфельд сообщил ТАСС, что россиянин проведет бой с Александром Усиком в Чикаго.

Как пишет Boxing Scen, изначально Федосов не хотел драться с Усиком, но позже поменял свое решение, приняв условия сделки.

Украинский боксер заявил о переходе в супертяжелый вес в марте 2019 года. Его дебютный бой должен был пройти 25 мая против соперника из Камеруна Карлоса Такама. Однако Усик получил травму и поединок был отменен.

В активе украинского спортсмена 16 побед при отсутствии поражений. На счету Федосова 31 победа и три поражения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.08.2019, 00:20
Минобороны РФ опубликовало исторические документы об освобождении Кишинева
Дата22.08.2019, 10:10
«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата22.08.2019, 17:04
Кадры испытаний новейшего российского БПЛА «Форпост-Р»
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:35 В стране и мире
Видео
Роскошную тысячелетнюю гробницу нашли на детской площадке в Китае: видео
03:35 В стране и мире
СМИ: смертельные болезни угрожают России из-за комаров
02:44 В стране и мире
Видео
Спикер парламента в Новой Зеландии нянчил ребенка прямо на заседании
02:40 Эксклюзив
Видео
«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»
02:25 В стране и мире
«100+»: число долгожителей в России достигло рекордной отметки
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Украинцы приезжали в ДНР за рабами: легендарная снайпер Боня рассказала про ужасы 2014 года
Видео
«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
Видео
С-300 отражают массированный ракетный удар: видео учений
Видео
Момент спасения потерявшейся в лесу девочки в Нижегородской области сняли на видео
Видео
Новая фигура группового высшего пилотажа «Пропеллер»: первые кадры репетиции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.