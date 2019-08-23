Усик дебютирует в тяжелом весе боем против россиянина

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик дебютирует в новом для себя весе поединком с россиянином Андреем Федосовым.

Бой пройдет в Чикаго на Wintrust Arena 12 октября, сообщил менеджер Усика Эгис Климас. Имя соперника он не назвал.

Однако менеджер Андрея Федосова Алекс Вайсфельд сообщил ТАСС, что россиянин проведет бой с Александром Усиком в Чикаго.

Как пишет Boxing Scen, изначально Федосов не хотел драться с Усиком, но позже поменял свое решение, приняв условия сделки.

Украинский боксер заявил о переходе в супертяжелый вес в марте 2019 года. Его дебютный бой должен был пройти 25 мая против соперника из Камеруна Карлоса Такама. Однако Усик получил травму и поединок был отменен.

В активе украинского спортсмена 16 побед при отсутствии поражений. На счету Федосова 31 победа и три поражения.