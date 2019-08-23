Путин разыграл шайбу на первом матче Кубка мира по хоккею в Сочи

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус-2019» начался в Сочи сегодня, 23 августа. Национальные сборные из России, Швеции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Финляндии, Канады и США будут соревноваться на ледовой арене «Шайба».

В торжественной церемонии открытия принял участие российский лидер Владимир Путин. Выступая перед участниками и зрителями, он отметил, что в России всегда с большим интересом относились к хоккею.

«Уверен, что и сегодня, и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все самые лучшие свои качества, покажут замечательную игру, порадуют своих болельщиков», - сказал президент.

Шайбу в первом матче турнира между ярославским «Локомотивом» и канадской сборной «Альберта» разыграл сам глава государства.

Торжественное закрытие Кубка мира пройдет 31 августа.