Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019

Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии. Об этом стало известно после того, как сегодня, 23 августа, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила спортсмена от соревнований на четыре года за употребление кокаина.

В соответствии с пунктом 7.15 Дисциплинарного кодекса IIHF, хоккеист, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнований. Однако это не означает, что вся сборная России по хоккею утрачивает свое место и медали по результатам чемпионата мира 2019 года.

Дисквалификация 27-летнего российского хоккеиста отсчитывается с 13 июня и распространяется на игры под эгидой IIHF и КХЛ.