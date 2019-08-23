Дисквалификация Кузнецова: в NHL заявили, что кокаин не является допингом

Вице-комиссар NHL Билл Дэйли высказался о дисквалификации российского хоккеиста Евгения Кузнецова, играющего за клуб Washington Capitals. Напомним, спортсмена отстранила от соревнований на четыре года Международная федерация хоккея (IIHF), так как в его крови при допинг-тесте был обнаружен кокаин.

«В отличие от IIHF, кокаин у нас не считается препаратом, улучшающим работоспособность. И поэтому не является запрещенным с точки зрения NHL и Ассоциации игроков. Действия Кузнецова - употребление наркотиков, требуют оперативного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения», - говорится в заявлении Дэйли на официальном сайте лиги.

Напомним, сам 27-летний игрок уже заявил, что он принимает это наказание, однако отметил, что ему очень тяжело смириться с тем, что он не сможет «надеть свитер сборной следующие четыре года».

Вместе с тем Евгений Кузнецов еще может подать апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF), однако, по словам главы IIHF Рене Фазеля, в этом вряд ли есть смысл. Дисквалификация российского хоккеиста отсчитывается с 13 июня и распространяется на игры под эгидой IIHF и КХЛ.