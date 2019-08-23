«Это не повлияет на сборную страны»: министр спорта о дисквалификации Кузнецова

Ситуация с дисквалифицированным хоккеистом Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Об этом в официальном комментарии заявил «Звезде» министр спорта РФ Павел Колобков.

«Мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура», - прокомментировал Колобков.

При этом в нашей стране, добавил министр, проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы.

Напомним, хоккеист сборной России и клуба НХЛ Washington Capitals, 27-летний Евгений Кузнецов, отстранен от соревнований на четыре года после того, как его допинг-тест показал наличие в крови кокаина.

Сам игрок уже заявил, что он принимает это наказание, однако отметил, что ему очень тяжело смириться с тем, что он не сможет «надеть свитер сборной следующие четыре года».