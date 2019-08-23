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«Я решил принять наказание»: Кузнецов о дисквалификации за употребление кокаина

Дарья Муромова
18:08 23.08.2019
Этой весной в социальных сетях появились кадры, на которых Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе рассыпан белый порошок. Сам игрок заявил, что никогда не принимал наркотики и публично извинился перед своим клубом за скандальное видео.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mark Goldman, Icon Sportswire, Globallookpress

Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего сборной России и клуба НХЛ Washington Capitals Евгения Кузнецова за употребление запрещенных веществ. В допинг-пробе Кузнецова, взятой на чемпионате мира в мае этого года, обнаружен кокаин.

«Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнеров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лед в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвел вас», - приводятся слова Кузнецова на сайте НХЛ.

В ближайшие четыре года игрок не сможет выступать за сборную страны. Но срок дисквалификации может быть сокращен, если он докажет, что употребление было во внесоревновательный период.

«Я решил принять это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу. Тяжело принять то, что я не смогу надеть свитер сборной следующие четыре года», - добавил спортсмен.

Этой весной в социальных сетях появились кадры, на которых Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе рассыпан белый порошок. Сам игрок заявил, что никогда не принимал наркотики и публично извинился перед своим клубом за скандальное видео. Позднее НХЛ объявила, что закрыла расследование по данному вопросу. В руководстве Washington Capitals заявили, что обсудили с Кузнецовым случившееся и приняли «его извинения и объяснения, что он попал в "неудачную ситуацию"».

Известно также, что у Международного Олимпийского комитета в этом деле нет претензий к российской стороне. Сегодня в МОК заявили, что не будут применять каких-либо дополнительных санкций в отношении России из-за положительного допинг-теста Кузнецова.

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