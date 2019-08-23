Глава IIHF усомнился в целесообразности апелляции по делу Кузнецова

Нападающий клуба НХЛ Washington Capitals и российской сборной по хоккею Евгений Кузнецов может подать апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Кузнецов еще может подать апелляцию на решение - о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы "Б" - это его решение», - заявил ТАСС президент IIHF Рене Фазель.

Дисквалификация российского хоккеиста отсчитывается с 13 июня и распространяется на игры под эгидой IIHF и КХЛ. Таким образом, Кузнецов может пропустить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

В мае Кузнецов оказался в центре скандала после публикации в интернете видеозаписи, на которой спортсмен разговаривал по телефону в номере отеля, а на столе рядом был рассыпан белый порошок.

Кузнецов заявил, что кадры были сняты в Вегасе летом 2018 года, когда клуб, за который выступал хоккеист взял Кубок Стэнли. По его словам, он зашел в номер к знакомым и в скором времени покинул его. Он отметил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.