Форвард сборной России по хоккею Евгений Кузнецов сдал положительный тест на кокаин

Форвард сборной России по хоккею и клуба НХЛ Washington Capitals Евгений Кузнецов сдал положительный допинг-тест на употребление кокаина. Об этом сообщили в IIHF.

Допинг-проба А была взята во время чемпионата мира в 2019 году. Как уточнили в федерации, вскрытие пробы B игроку не потребовалось.

Кузнецов получил дисквалификацию сроком на четыре года. Она истекает 12 июня 2023 года.

В мае этого года Евгений Кузнецов оказался в центре скандала после публикации в Сети видео, на котором Евгений Кузнецов разговаривал по телефону в номере отеля, а на столе рядом был рассыпан белый порошок.

Кузнецов тогда заявил, что кадры были сняты летом 2018 года в Вегасе, когда его клуб взял Кубок Стэнли. По его словам, он зашел в номер к знакомым и вскоре покинул его. Хоккеист сказал, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.

В НХЛ провели свое расследование, заявили, что у лиги нет оснований подвергать сомнению слова Кузнецова, после чего закрыли дело в отношении форварда.