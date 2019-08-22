«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта

Игроки сборной России по баскетболу, выигрывавшей финал чемпионата Европы в 2007 году, записали видеообращения со словами поддержки в адрес своего бывшего тренера Дэвида Блатта. Наставник-легенда, завоевавший золото Евробаскета-2007, накануне сообщил, что врачи диагностировали у него опасное заболевание - первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Тренер написал открытое письмо, в котором рассказал, как он собирается бороться со страшным недугом.

Свои слова поддержки Дэвиду Блатту выразили Сергей Быков, Антон Понкрашов, Николай Падиус и Сергей Моня.