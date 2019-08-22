«Молотки» против «Катюши»: хоккеисты устроили массовую драку во время матча
Московские хоккеисты устроили ледовое побоище на соревнованиях «Мослиги».
© Видео: Mosligahk Mosligahk, YouTube © Фото: Mosligahk Mosligahk, YouTube
Игроки хоккейных команд «Молотки» и «Катюша» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата «Мослиги».
Потасовка произошла во втором периоде при счете 4:1 в пользу «Молотков». Что стало причиной конфликта, не известно.
В драке приняли участие почти все находившиеся на льду игроки. Видео соревнований опубликовано в YouTube.
Встреча завершилась со счетом 7:1 одержали «Молотки».