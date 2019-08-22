Мамаеву грозит новое судебное разбирательство
В Федеральной службе судебных приставов постановили, что Мамаев после выхода на свободу должен будет уплатить крупный штраф.
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У футболиста Павла Мамаева появились новые проблемы с законом. У него накопилась задолженность на сумму практически полмиллиона рублей.
Как следует из информации, опубликованной Федеральной службой судебных приставов, Мамаев должен заплатить 434 тысячи рублей.
Такая сумма накопилась из-за неуплаты налога на имущество и транспортного налога. Как отмечает «МК», футболист полностью игнорировал все платежи, поступавшие ему в 2015-2016 годах.
Павел Мамаев был осужден за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Он должен выйти из колонии в конце ноября этого года.