Российский танцор ударил партнершу после неудачного выступления на ЧМ

На чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе российскую пару Кирилла Паршакова и Анны Гудыно не допустили до финала, потому что после полуфинала, который они станцевали не так как хотелось бы, Кирилл на глазах у организаторов ударил свою жену и партнершу Анну за кулисами.

Танго - танец страсти - но такого накала не поняли даже пылкие аргентинцы. Паршаков был стремительно дисквалифицирован. Гудыно, оставшись без партнера, тоже.

Находясь в полном шоке от такого поворота и вылета с чемпионата, где им светил пьедестал, они записали видеообращение. Рассказали, что их семья появилась благодаря танго, что они надеялись на победу и переволновались.

«Мы очень надеемся, что наша ситуация послужит примером для всех пар, особо эмоциональных, и вы будете еще больше любить и ценить друг друга», - заявил танцор.

Директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятко сообщила РИА Новости, что пара получила высокие оценки жюри, но из-за бурного выражения эмоций за кулисами организаторы дисквалифицировали их.

«Один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение», - уточнила Перетятко.

Светская общественность России Кирилла Паршакова уже «прокляла» и «приговорила» его жену Анну к стремительному разводу. Знаменитости пишут в соцсетях, что раз поднявшего руку мужчину прощать нельзя.