«Эмоции»: российский танцор объяснил драку с партнершей на ЧМ по танго

Танцор из РФ Кирилл Паршаков, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе после того, как он удалил супругу-партнершу Анну Гудыно, рассказал подробности ссоры.

Паршаков написал в соцсетях, что понимает решение организаторов, которые «трепетно относятся к своему культурному событию».

«Были тренировки каждый день до 3 часов ночи, конечно же нервы, срывы и слезы, что многое не получается так, как хотелось бы... Но мы держались и продолжали делать то, что умеем делать круто», - написал он.

Он отметил, что жалеет о том, что сделал, что не сдержал эмоций, поэтому их пара не дошла до финала.

«Станцевав танец, мы вышли и поругались из-за того, что не все получилось так, как хотелось, жаль, что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов, и неправильно восприняли. Нам очень жаль, что такая ситуация привела нас к дисквалификации», - добавил он.

Директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятко рассказала, что пара получила высокие оценки жюри, однако из-за бурного выражения эмоций за кулисами организаторы дисквалифицировали их.