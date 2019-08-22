МВД возбудило дело из-за договорного характера матча ПФЛ

Следователями МВД возбуждено уголовное дело по матчу ПФЛ сезона-2018/19 зоны «Юг» между командами «Чайкой» и «Черноморцем».

В ходе предварительного расследования МВД вместе с ФСБ в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено свыше 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд. Обнаружены и изъяты документы и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

«В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба "Черноморец" будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», - сообщила представитель МВД Ирина Волк, отметив, что предварительное расследование продолжается.

Дело расследуется по части 1 и 3 статьи 184 Уголовного кодекса России (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

В первом пункте речь идет о передаче денежных средств любому из участников матча, которые влияют на исход встречи. По данному пункту предусмотрено максимальное наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Если в первом пункте говорится о передаче, то в третьем - о получении денег. Максимальное наказание по этому пункту - до пяти лет тюрьмы.

После матча между командами «Чайка» и «Черноморец» (3:1), который прошел в мае этого года, гендиректор «Урожая» Дмитрия Градиленко обвинил клуб из Песчанокопского в сговоре с соперником.

Позднее РФС на три года дисквалифицировал игроков «Черноморца» Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева за «влияние на результат матча». Кроме того, РФС на год отстранил Градиленко и главного тренера команды «Черноморец» Хазрета Дышекова.