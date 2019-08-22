«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов
Матч закончился со счетом 4:0.
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Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между командами «Олимпиакос» и «Краснодар», который состоялся в Греции, окончился победой хозяев.
Встреча закончилась со счетом 4:0.
Автором первого гола стал Мигель Герреро. Он поразил ворота «Краснодара» на 31-й минуте. На 78-й минуте гол забил Матье Вальбуэн. Спустя шесть минут еще один мяч в ворота отправил Лазар Ранджелович. А финальный гол на последней минуте игры удалось забить Даниэлю Поденсе.
Ответный матч между командами состоится в Краснодаре 27 августа.