«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов

Автором первого гола стал Мигель Герреро. Он поразил ворота «Краснодара» на 31-й минуте. На 78-й минуте гол забил Матье Вальбуэн. Спустя шесть минут еще один мяч в ворота отправил Лазар Ранджелович. А финальный гол на последней минуте игры удалось забить Даниэлю Поденсе.

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