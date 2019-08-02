Впервые в истории матч за Суперкубок UEFA по футболу рассудит женщина

Впервые в мировой истории футбола матч за Суперкубок UEFA рассудит женщина-арбитр. Право войти в учебники получила француженка Стефани Фраппар, которая возглавит судейскую бригаду в матче между «Ливерпулем» и «Челси». Игра должна состояться 14 августа на «Водафон-арене» в Стамбуле.

В роли ассистентов Фраппар выступят Мануэла Николоси и Мишель О’Нил. Резервным судьей назначен многоопытный и хорошо известный футбольным фанатам Джюнейт Чакыр из Турции. Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций сообщает на своей официальной странице в Twitter.

После девушка-арбитр сможет продолжить свою карьеру в играх национального футбольного чемпионата Франции.