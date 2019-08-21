Перенесший инфаркт Касильяс решил вернуться в футбол
Окончательное решение будет принято в декабре.
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Испанский футболист Икер Касильяс собирается вернуться в спорт после того, как перенес инфаркт.
В декабре его осмотрят врачи. После ряда медицинских тестов станет ясно, сможет ли голкипер вновь выйти на поле в форме ФК «Порту», сообщает A Bola.
В мае Касильяс был госпитализирован после приступа на тренировке. Сообщалось, что по состоянию здоровья он решил уйти из спорта.