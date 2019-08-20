«Не сдаваться»: бывший тренер сборной РФ по баскетболу объявил о страшной болезни

Баскетбольный тренер Дэвид Блатт, в 2006-2012 годах возглавлявший мужскую сборную России и в 2007 году выигравший с ней чемпионат Европы, рассказал о своей болезни. Врачи диагностировали у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Сейчас Блатт является наставником греческого «Олимпиакоса», и именно клубные медики обнаружили у него заболевание. Тренер написал открытое письмо, в котором рассказал, как он собирается бороться со страшным недугом.

«Несмотря на шок и боль, я понял, что моя жизнь теперь изменится, но в то же время принял твердое решение - не сдаваться», - говорится в официальном заявлении Блатта.

Он рассказал, что сейчас болезнь проявляется главным образом в слабости ног. По словам баскетболиста, он много времени уделяет физическим и регулярно ходит в бассейн, чтобы сохранять подвижность.