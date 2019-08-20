СМИ: Роналду признал, что заплатил обвинившей его в изнасиловании американке

Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил американке Кэтрин Майорге, которая обвинила его в изнасиловании.

По данным TMZ Sports, информация о том, что Роналду выплатил Майорге 375 тысяч долларов содержится в судебных документах, которые адвокаты футболиста передали в ответ на гражданский иск женщины. Тогда стороны подписали мировое соглашение, обязавшись не раскрывать подробности случившегося. Кроме того, в документах сказано, что выплаченные деньги не подтверждают вину спортсмена.

Инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Однако в сентябре 2018 году немецкое издание Spiegel написало, что Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании почти 10 лет назад. Женщина обратилась в полицию, но не сообщила ни о месте преступления, ни описала подозреваемого, в результате чего дело было приостановлено.

Позднее в окружной прокуратуре округа Кларк заявили, что португальского футболиста не привлекут к уголовное ответственности, так как обвинения в изнасиловании невозможно доказать.