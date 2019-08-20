Под Тамбовом во время пробежки скончалась чемпионка по легкой атлетике
Девушка была многократной чемпионкой Тамбовской области и призером ЦФО.
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В Тамбовской области скончалась 25-летняя Маргарита Плавунова многократная чемпионка области по легкой атлетики.
«Утром 19 числа Маргарита Плавунова совершала пробежку и ей стало плохо, в связи с чем она и скончалась», - рассказал «Звезде» президент тамбовской ассоциации легкой атлетики Павел Рубченко.
Плавунова занималась легкой атлетикой в городе Котовске, была многократной чемпионкой Тамбовской области и призером ЦФО. Девушка также участвовала в последнем летнем чемпионате России, отметил