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Под Тамбовом во время пробежки скончалась чемпионка по легкой атлетике

Александра Арсентьева
12:29 20.08.2019
Девушка была многократной чемпионкой Тамбовской области и призером ЦФО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: athletics68, Вконтакте

В Тамбовской области скончалась 25-летняя Маргарита Плавунова многократная чемпионка области по легкой атлетики.

«Утром 19 числа Маргарита Плавунова совершала пробежку и ей стало плохо, в связи с чем она и скончалась», - рассказал «Звезде» президент тамбовской ассоциации легкой атлетики Павел Рубченко.

Плавунова занималась легкой атлетикой в городе Котовске, была многократной чемпионкой Тамбовской области и призером ЦФО. Девушка также участвовала в последнем летнем чемпионате России, отметил 

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