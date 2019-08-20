«Спартак» показал, что происходило в раздевалке после победы над ЦСКА

«Жиго! Жиго!», - скандируют игроки имя автора двух забитых мячей, встречая его в раздевалке. Именно благодаря дублю Самюэля Жиго, французского футболиста алжирского происхождения, красно-белым удалось одолеть своих принципиальных соперников - ЦСКА.

25-летний игрок был признан лучшим игроком прошедшего дерби.

Встреча 6-го тура чемпионата России состоялась на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1.

По ее итогам «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА - на шестом месте.