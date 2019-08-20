«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» одолел ЦСКА благодаря дублю французского защитника алжирского происхождения Самуэля Жиго. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Первый гол в игре был забит на 59-й минуте, когда Жиго закончил атаку «Спартака» ударом головой в самый угол ворот Игоря Акинфеева. Армейцам удалось сравнять счет меньше чем через десять минут благодаря стараниям Марио Фернандеса.

Однако на 79-й минуте Самуэль Жиго в упор расстрелял голкипера красно-синих, обеспечив своей команде победу в столичном дерби.

Таким образом, по итогам встречи «Спартак» с 11 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 10 очками - на шестом месте.