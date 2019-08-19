Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters
Россиянин обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии.
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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере одержал победу на турнире Masters.
В финальном матче он победил со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Его соперником оказался теннисист из Бельгии – Давид Гоффен.
Это уже третья встреча спортсменов. Две из них закончились победой Медведева.
За 2019 год Даниил Медведев 44-раза выигрывал различные турниры.
Призовой фонд Masters составляет более 6,5 миллионов долларов.