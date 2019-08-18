Футболист ФНЛ сломал челюсть, столкнувшись с вратарем во время матча

Полузащитник футбольной команды «Луч» из Владивостока, выступающей в Футбольной национальной лиге, серьезно травмировался во время матча с воронежским «Факелом».

Дмитрий Калугин вышел на замену товарищу по команде Дауру Квеквескири на 82-й минуте матча. Однако доиграть матч до конца он не смог, так как во время стыка с голкипером сломал верхнюю челюсть.

Игра 9-го тура ФНЛ при этом завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Калугина. Как сообщает Sport24, полузащитника прямо с поля госпитализировали в ближайшую больницу.