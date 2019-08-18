Семак извинился за оскорбление судей на матче с «Ахматом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак извинился за то, что назвал судей матча с грозненским «Ахматом» «козлами». Он заверил, что не хотел никого обидеть.

Семак подчеркнул, что футбол - эмоциональная игра, с обилием спорных моментов и ошибок.

«Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть», - написал Семак на своей странице в Instagram.

После матча вничью между «Зенитом» и «Ахматом» 17 августа в Санкт-Петербурге Семак резко высказался в адрес судейского состава. Решившему обсудить ситуацию другому тренеру петербургского клуба он посоветовал: «Не надо с этими козлами разговаривать». Инцидентом заинтересовался Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, Семаку может грозить дисквалификация.