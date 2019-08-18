Британец установил мировой рекорд скорости на велосипеде

В Англии велосипедист разогнал своего железного коня до рекордной скорости. При помощи специально оборудованного для подобных достижений автомобиля ему удалось двигаться со скоростью 280 километров в час.

Мировой рекорд британец Нил Кэмпбелл установил на аэродроме в графстве Северный Йоркшир. Таким образом он побил предыдущее достижение из США, которое действовало 24 года.

При этом рекорд касается только мужчин. Самой быстрой в мире остается американская велосипедистка Дениз Мюллер-Коронек. Она сумела проехать по высохшей поверхности соленого озера в штате Юта со скоростью 296 километров в час.