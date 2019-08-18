«Семак был на эмоциях»: Михаил Боярский прокомментировал выходку главного тренера «Зенита» после игры с «Ахматом»

Судейство во время футбольного матча «Зенит» - «Ахмат» было из рук вон плохим, в связи с чем главный тренер питерской команды в конце встречи повел себя «как нормальный человек». Такое заявление сделал народный артист РСФСР преданный болельщик «сине-бело-голубых» Михаил Боярский в беседе со «Звездой».

«Судейство было из рук вон плохим и Семак (поступил - прим. ред.), естественно, как нормальный человек, он человек эмоциональный, не Штирлиц с нордическим характером. Это касалось не только его, но и футболистов, как из Санкт-Петербурга, так и из Грозного, потому что судья испортил игру обеим командам. Все посыпалось и у одной, и у другой команды. В конце игры и Семак, и игроки были абсолютно правы, высказывая недовольство. Нужен VAR (система видеопомощи арбитрам - прим. ред.) в таких случаях. У нас просто нет специалистов, которые умеют обращаться с этой системой, но без VAR уже сложно что-либо сделать. Это беда», - прокомментировал инцидент актер.

При этом он подчеркнул, что многие люди не понимают, до какой степени была накалена обстановка в конце матча на поле.

«Тут нужно побывать в шкуре и тренера, и футболиста, чтобы понять: когда совершенно несправедливо судит арбитр, то эмоции сильно возрастают. И примеров тому достаточно много», - резюмировал Боярский.

Напомним, матч шестого тура РФПЛ между питерским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» закончился со счетом 0:0. При этом судейство арбитра Алексея Матюнина вызвало немало вопросов у обоих клубов.

Так, на седьмой минуте встречи был удален с поля капитан грозненцев Ризван Уциев. После этого Матюнин принял несколько спорных решений: судья не назначил пенальти в ворота «Ахмата» и не засчитал гол игрока команды из Санкт-Петербурга Эмилиано Ригони. В итоге обе команды имели серьезные претензии к арбитру.

По завершении матча один из тренеров «Зенита» попытался поговорить с судейским составом, однако его остановил главный тренер хозяев Сергей Семак, обозвав судей козлами.

Теперь этот эпизод станет предметом разбирательства КДК Российского футбольного союза, который примет решение о дисциплинарном взыскании для главного тренера ФК «Зенит».