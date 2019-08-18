В КДК Российского футбольного союза заинтересовались выходкой Семака после матча «Зенит» - «Ахмат»

Матч шестого тура РФПЛ между питерским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» закончился со счетом 0:0. При этом судейство арбитра Алексея Матюнина вызвало немало вопросов у обоих клубов.

Так, на седьмой минуте встречи был удален с поля капитан грозненцев Ризван Уциев. После этого Матюнин принял несколько спорных решений: судья не назначил пенальти в ворота «Ахмата» и не засчитал гол игрока команды из Санкт-Петербурга Эмилиано Ригони. В итоге обе команды имели серьезные претензии к арбитру.

По завершении матча один из тренеров «Зенита» попытался поговорить с судейским составом, однако его остановил главный тренер хозяев Сергей Семак.

«Не надо с этими козлами разговаривать», - приводит РИА Новости слова Семака.

Теперь этот эпизод станет предметом разбирательства КДК Российского футбольного союза, который примет решение о дисциплинарном взыскании для главного тренера ФК «Зенит».