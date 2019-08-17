Прохоров заключил крупнейшую сделку в истории баскетбола

Российский миллиардер Михаил Прохоров продал нью-йоркский баскетбольный клуб НБА «Бруклин Нетс» и принадлежащий команде стадион за рекордные 3,5 миллиарда долларов. Единоличным владельцем клуба станет основатель Alibaba Group Джозеф Цай.

Договоренность о продаже уже достигнута, однако сделку еще должно одобрить руководство баскетбольной лиги. К Цаю «Бруклин Нетс» перейдет не ранее сентября. Сделка станет крупнейшей в истории баскетбола и одной из самых значительных в спорте.

Контрольный пакет акций клуба Прохоров приобрел в 2010 году за 223 миллиона долларов. В 2018 году 49% акций у миллиардера выкупил Цай.