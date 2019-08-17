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Командир самолета А321 открыл матч «Урал» - «Крылья советов»

Лина Давыдова
16:06 17.08.2019
Экипаж самолета А321 чествовали на стадионе ФК «Урал» в Екатеринбурге
Командир самолета А321 открыл матч «Урал» - «Крылья советов»
© Фото: ТРК "Звезда"

Футбольный клуб «Урал» пригласил на матч шестого тура Чемпионата России в качестве почетных гостей экипаж А321, посадивший самолет на кукурузное поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники лайнера вышли на стадион в Екатеринбурге под громкие аплодисменты болельщиков.

Почетным гостям вручили подарки от клуба, в том числе бессрочные абонементы на все игры «Урала».

После приветствия командир воздушного судна Дамир Юсупов ударил по мячу, тем самым открыв матч между клубом Екатеринбурга и самарскими «Крыльями советов».

В среду, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Пилоты посадили самолет на кукурузное поле, не открывая шасси. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству их мастерству. Президент России Владимир Путин присвоил звания героев России посадившим самолет пилотам, а остальных членов экипажа наградил орденами мужества.

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