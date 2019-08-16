Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

От бойца ММА Конора Макгрегора требуют объяснить поведение. Таблоиды на родине ирландца опубликовали видеозапись на которой видно, как спортсмен избивает пожилого дублинца.

Все произошло в одном из пабов. Конор заошел внутрь и начал угощать присутствующих своим фирменным виски. Мужчина за стойкой выпить отказался. Завязывается перепалка. В конце концов Макгрегор нанес оппоненту удар в голову. Затем друзья уводят его прочь.

Все случилось еще 6 апреля, однако видеозапись инцидента появилась лишь сейчас. Полиция проводит расследование.

В подобные истории ирландец попадает регулярно. В марте его задержали в Майами после того, как он разбил телефон назойливому поклоннику. А в прошлом году Макгрегору пришлось провести 5 дней на принудительных работах после того, как он напал на автобус, где ехал российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов.