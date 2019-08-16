«Тучи сгущаются»: Италии грозит отстранение от ОИ-2020 и лишение права на Игры-2026

Италия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Более того, страна может лишиться права проведения Олимпийских игр 2026-го года по причине приятного местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.

Как отметил глава Национального олимпийского комитета в Италии Джованни Малаго, в настоящее время на горизонте «сгущаются тучи».

«Нам грозят серьезные последствия. Это приостановка членства НОК Италии в МОК и, следовательно, запрет для наших спортсменов участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио или присвоение им статуса "независимых олимпийских атлетов" за исключением команд, а также лишение права провести Олимпиаду-2026 после огромных усилий, которые были предприняты, чтобы завоевать это право», - цитирует его Tuttosport.

Зимняя Олимпиада-2026 должна состояться в итальянских городах Милан и Кортина- д’Ампеццо. Италия завоевала это право в июне текущего года.

Игры в Токио пройдут в следующем 2020 году: с 24 июля по 9 августа.