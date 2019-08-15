«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок UEFA

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над английским «Челси» в серии пенальти в матче за Суперкубок UEFA. Игра прошла в Стамбуле.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. В составе победителей отличился Садио Мане на 48-й и 95-й минуте игры. Команда их соперников заработала два очка благодаря Оливье Жиру (36) и Жоржиньо (101, с пенальти). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4.

Матч обслуживала бригада арбитров, во главе которой была француженка Стефани Фраппар: она стала первой женщиной, работавшей главным судьей игры за Суперкубок UEFA с участием мужских команд.

Игра запомнилась небольшим инцидентом: в начале встречи на поле выбежал болельщик. Команда из 10 стюардов увела фаната с поля, однако он успел прокатиться на коленях по газону.

Этот матч за Суперкубок UEFA стал 44-м в истории. «Ливерпуль» в четвертый раз выиграл титул: ранее он становился обладателем трофея в 1977, 2001 и 2005 годах.