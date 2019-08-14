«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Краснодар» выиграл у португальского «Порту» на их родном стадионе «Драгау» со счетом 2:3 в ответом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В первом тайме россияне разгромили португальцев. Счет открыл на 3-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. Затем отметился дублем нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, отправив мяч в ворота «Порту» на 14-й и 34-й минуте.

После перерыва активизировались «Драконы», отправив в ворота «Краснодара» два мяча. На 57-й минуте забил форвард Зе Луиш и на 77-й полузащитник Луис Диас.

Ранее, 7 августа, на своем родном стадионе «Краснодар» не смог одержать победу над «Порту» в своем первом матче Лиги чемпионов, пропустив гол на последних минутах встречи. Ответный матч состоялся 13 августа.

Согласно правилам «выездного гола», в противостоянии «Порту» - «Краснодар», победу одержал российский клуб. В результате россияне вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Они встретятся 20 августа с греческим «Олимпиакосом».