Тяга безопасности: фитнес-центры России начнут работать по новым правилам

В России вступил в силу новый закон, который вводит новые профессиональные стандарты деятельности фитнес-центров. Тренеры теперь будут обязаны постоянно повышать квалификацию, соблюдая основной принцип - фитнес должен быть безопасным.

Непрофессионализм сотрудников тренажерных залов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В Челябинске любительница фитнеса получила смещение шейных позвонков, которое может оказаться смертельным, во время занятия с инструктором. В разгар тренировки женщина пожаловалась на головокружение, однако тренер лишь увеличил нагрузку. Через несколько минут его подопечная едва не потеряла сознание.

Новый закон должен исключить подобные происшествия. Для оценки сотрудников, разрабатывающих программу занятий посетителям, примут особые критерии. Одними из главных станут профессиональная квалификация, образование и опыт работы. Следить за соблюдением требований будет прокуратура.

Главная цель закона - безопасность посетителей и популяризация здорового образа жизни. Следующим шагом могут стать компенсация налогового вычета при покупке абонемента в тренажерный зал и создание сети муниципальных спортзалов с льготными ценами.