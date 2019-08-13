Временно без стартов: пятерых российских штангистов предварительно отстранили от состязаний

Пятеро российских штангистов, в числе которых оказались бронзовый призер Олимпиады и победители чемпионатов Европы и мира, временно отстранены от соревнований. Впервые причиной подобного решения стали результаты исследований московской лаборатории.

По данным Международной федерации тяжелой атлетики, результаты анализов спортсменов, по которым имеет место возможное нарушение антидопинговых правил, направлены во Всемирное антидопинговое агентство WADA. Вина штангистов при этом еще не доказана.

В ближайшее время по каждому из атлетов проведут расследование. В случае если факт нарушения правил не будет выявлен, все подозрения и ограничения со спортсменов будут сняты.