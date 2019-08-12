Сотни спортсменов из разных стран приняли участие в заплыве вокруг Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге 900 человек из разных стран устроили марафонский заплыв вокруг Петропавловской крепости.

Старт был дан возле стен Трубецкого бастиона. Дальше была напряженная борьба с течением на Неве и в Кронверкском проливе.

Победитель состязания обогнул крепость примерно за полчаса. А самые упорные отправились еще на один двухкилометровый круг. В воде они провели больше часа.