Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко не допустили до участия в боксерском турнире в Анапе. Причиной стало отсутствие у спортсмена звания КМС в любительском боксе, рассказал он в посте на своей странице в Instagram.

Поучаствовать в соревновании Емельяненко решил, чтобы «отвести весь негатив от бокса» и привлечь внимание молодежи к этому виду спорта. Спортивные звания, отметил он, в связи с этим ему «ни к чему», хотя и подчеркнул, что является мастером спорта международного класса по самбо.

«Самбиста не допускают на ринг к боксерам, участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя!» - написал Емельяненко.

Турнир по боксу памяти героя РФ Виктора Омелькова пройдет в Анапе с 13 по 17 августа. Александр Емельяненко является многократным чемпионом России и мира по боевому самбо. В конце июля спортсмен заявлял о намерении принять участие в чемпионате по кулачным боям Bare Knuckle FC.