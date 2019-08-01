Овечкин рассказал о планах после завершения спортивной карьеры

Звезда сборной России по хоккею и капитан команды Washington Capitals Александр Овечкин может завершить свою спортивную карьеру по окончании следующего сезона. Об этом сообщил сам спортсмен. Ови - так заокеанские болельщики зовут Александра - уже собрал целую россыпь наград и титулов, как официальных, так и нет.

Многие желают видеть россиянина на тренерской скамейке после завершения карьеры игрока, однако сам Александр себя в таком качестве не видит.

«Не хотелось бы», - ответил знаменитый игрок на вопрос журналистов, станет ли он тренером по окончании карьеры.

Сейчас восьмой номер выступает в Национальной хоккейной лиге США за столичный клуб. В прошлом сезоне в звании капитана он привел клуб к победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на американском льду нападающий отыграл 1084 матча, набрав 1211 очков по системе «гол плюс пас» (658+533).

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз за свою карьеру преодолел отметку в 50 заброшенных шайб и стал обладателем приза лучшему снайперу американской регулярки, кстати, тоже в восьмой раз, напоминает ТАСС .

В составе национальной сборной Российской Федерации Овечкин трижды становился чемпионом мира, дважды брал серебро и четырежды удостаивался бронзовых наград турнира. За волю к победе и лидерские качества фанаты прозвали Овечкина Александром Великим.