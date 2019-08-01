Стало известно имя будущего соперника Поветкина

Российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Александр Поветкин узнал имя своего будущего соперника, бой с которым состоится 31 августа в Лондоне. Им стал британский боксер-тяжеловес Хьюи Фьюри.

Последний раз Поветкин выходил на ринг 22 сентября 2018 года в Лондоне. На стадионе «Уэмбли» встретились два олимпийских чемпиона Александр Поветкин, получивший «золото» в 2004 году в Афинах, и Энтони Джошуа, имеющий золотую медаль в Играх 2012 года. Тогда Поветкин потерпел свое второе поражение в профессиональной карьере и получил свой первый нокаут. После боя россиянин заявил, что не намерен прощаться с боксом. Сейчас Поветкин занимает 7 позицию по рейтингу WBC. А его соперник британец Хьюи Фьюри является 20-м по рейтингу WBC.

В марте этого года Александр Поветкин согласился на предложение украинского боксера Александра Усика провести поединок. Однако, бой между украинским абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и российским супертяжеловесом Александром Поветкиным не состоялся.

За свою профессиональную карьеру Александр Поветкин провел 36 боев, в 34 из которых одержал победу, в 24 – нокаутом. У его будущего соперника Хьюи Фьюри 25 боев в профессиональной карьере, из которых 23 победы, 13 – нокаутом. Боксеры-тяжеловесы встретятся на предварительном бое в турнире, главным поединком которого станет противостояние украинца Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом, пишет Sky Sports.