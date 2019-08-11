Макгрегор сделал сенсационное признание о своем доходе
Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе.
© Фото: thenotoriousmma, Instagram
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сделал публичное признание.
Бывший чемпион UFC объявил себя миллиардером.
«Я боролся для миллиардеров, а потом сам им стал», - написал Макгрегор в своем Instagram.
Напомним, что по состоянию на август 2019 года, Конор Макгрегор занимает 12 строчку в официальном рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.