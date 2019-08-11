Мужская сборная РФ по волейболу выиграла путевку на Олимпиаду-2020

Мужская сборная России по волейболу выиграла путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. В третьем матче квалификационного турнира, проходившего в Санкт-Петербурге, команда обыграла Иран со счетом 3:0. В результате россияне стали победителями турнира, набрав в общей сложности 9 очков, выиграв все три матча. Второй стала сборная Ирана, набрав 5 очков, третьими - кубинцы с 4 очками, четвертыми – мексиканцы.

По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко, для сборной было важно завоевать путевку именно на межконтинентальном квалификационном турнире.

Также путевки на Олимпиаду завоевали сборные США, Польши и Аргентины, передает ТАСС. В общей сложности на Олимпиаде в Токио выступят 12 команд. На данный момент на межконтинентальном квалификационном турнире были разыграны 6 путевок, еще 5 команд пройдут отборочные на континентальных турнирах. Сборная Японии квалифицировалась на соревнования как хозяйка Игр.