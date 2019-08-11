«Локомотив» разгромил «Урал» в матче чемпионата России
Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу московской команды.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
В рамках пятого тура Российской премьер-лиги игроки московского «Локомотива» одержали победу над екатеринбургским «Уралом».
Встреча, которая состоялась на московском стадионе «РЖД Арена», закончилась со счетом 4:0 в пользу «Локомотива».
Мячи в ворота соперников забили Федор Смолов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук.
«Локомотив» третий раз одержал победу в чемпионате, имея в своем арсенале десять очков после стартовых пяти туров. «Урал» уже второй раз уступает соперникам в этом сезоне.