Хоккей с тигренком: опубликовано видео из раздевалки ХК «Амур»

Хоккеисты хабаровского клуба «Амур» провели тренировку с тигренком. Только не на льду, а в раздевалке, а вместо шайбы использовали мячик.

Видео с тигренком набрало сотни тысяч лайков, но расстроило зоозащитников. Они напомнили, что тигренок - это не котенок. Однако их уже успокоили. Маленького хищника спасли при рождении. Живет он в Подмосковье, в просторном вольере. Все условия, необходимые по закону, соблюдены.

Тигр - талисман хабаровской команды. Он изображен на свитерах, полотенцах и предметах атрибутики.