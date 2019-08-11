Дзюба встретился с неизлечимо больным фанатом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в день игры чемпионата России с «Динамо» встретился с 22-летним фанатом Кириллом Шукшиным из Владимирской области.

Кирилл страдает от неизлечимого заболевания миодистрофии Дюшенна и является подопечным фонда «МойМио».

После публикации истории Кирилла в издании «Такие дела» многие болельщики рассказали о мечте фаната в соцсетях, и клуб организовал встречу с Дзюбой.

«В день выхода статьи мне еще до 9 утра отправили ссылку на нее человек пятнадцать. Меня очень расстроило, что обращались в клуб и не было ответа. Очень большой резонанс появился после публикации, и вторая волна пошла, когда «Такие дела» в Instagram продублировали», - приводит издание слова менеджера социальных проектов «Зенита» Валерии Башук.

Представители футбольного клуба пригласили Кирилла и его мать Наталью на матч «Динамо» - «Зенит» в Москву.

© Пресс-служба ФК "Зенит"

Неожиданно для Кирилла на встрече с представителями клуба появился и Артем Дзюба, он презентовал поклоннику футболку с автографом. Футболист поблагодарил Шукшина за то, что он приехал на матч, и за то, что он на протяжении долгого времени болеет за команду.

Игра между командами «Динамо» и «Зенит» закончилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба. Дзюба отметился забитым голом, а также результативным пасом на Магомеда Оздоева.