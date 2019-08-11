Мохаммед Салах сфотографировался с фанатом, врезавшимся в столб

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сфотографировался с юным фанатом, который бежал за машиной футболиста и сломал нос. Ребенок не заметил фонарный столб и врезался в него.

Фотографию игрока с болельщиком опубликовал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. В комментарии к снимку он написал, что футболист вернулся узнать, все ли в порядке с ребенком, и сфотографировался с ним и его братом.

«Травма носа стоит встречи», - написал пострадавший болельщик на своей странице в Instagram.

Мохаммед Салах выступает за «Ливерпуль» с июня 2017 года. Он также играет за сборную Египта. С 2011 года он провел 57 матчей за команду, забив 33 гола.