Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Начальник исправительной колонии №4 города Алексеевка Сергей Плясов заявил, что даст положительную характеристику для условно-досрочного освобождения (УДО) заключенным Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу.

«Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику», - цитирует «Спорт-Экспресс» Плясова.

При этом друга футболистов - Александра Протасовицкого, который является четвертым фигурантом дела, начальник колонии не упомянул.

Напомним, восьмого мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы за устроенную драку в одном из кафе Москвы и причинение легкого вреда здоровью пострадавшим.