Первая в истории: Симона Байлз исполнила двойное сальто назад с двумя винтами

На национальном чемпионате по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала первой спортсменкой в истории, которая исполнила на бревне двойное сальто назад в группировке с поворотом на 720 градусов.

Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент и оценили выступление в 14,350 балла.

Видеоролик с исполнением элемента опубликовано на странице Miss Representation в социальной сети Twitter.

Двадцатидвухлетняя Байлз является четырехкратной чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, которые проходили в Рио-де-Жанейро, а также она 14 раз становилась рекордсменкой на чемпионатах мира.