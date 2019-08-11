Гол с разворота: канадский футболист показал необычный трюк
Форвард находился на краю штрафной площади и, стоя к воротам спиной, ударил по летящему мячу.
© Видео: Major League Soccer, Twitter © Фото: Major League Soccer, Twitter
Необычный гол с разворота забил канадский 19-летний форвард «Ванкувер Уайткэпс» Тео Бэйр.
Случай произошел в матче Главной лиги футбола против «Портлэнд Тимберс». Нападающий отличился на 38-й минуте. Защитники «Тимберс» смогли отбить мяч после подачи углового. Форвард находился на краю штрафной площади и, стоя к воротам спиной, ударил по летящему мячу.
Видео размещено на официальной странице турнира в Twitter.
Матч закончился победой «Портлэнда» со счетом 3:1.